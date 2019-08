Voetbalfinale Afrika kent wéér bizarre wending

De eerste wedstrijd in Casablanca tegen het Marokkaanse Wydad eindigde in 1-1. Espérance leidde in de return met 1-0. Wydad dacht na een klein uur spelen langszij te komen, maar scheidsrechter Bakary Gasama keurde het doelpunt af. De spelers van het Marokkaanse team stapten vervolgens van het veld omdat Gasama de VAR niet raadpleegde. Die zou niet hebben gefunctioneerd.

In eerste instantie werd Espérance al tot winnaar uitgeroepen, maar maar later besloot de CAF dat het duel op neutraal terrein moest worden overgespeeld. Beide clubs stapten naar sporttribunaal CAS, dat het besluit terugdraaide. De CAF deed derhalve opnieuw uitspraak, dat in het voordeel van Espérance uitviel.