Na 23 jaar is degradatie nabij Groningen reddeloos verloren: mega-deceptie voor club met 7e begroting Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns

Goalgetter Ricardo Pepi druipt af, degradatie is zo goed als zeker voor FC Groningen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Bill Clinton was nog president van Amerika en Frank Rijkaard bondscoach van Oranje toen FC Groningen zich in 2000 na twee jaar Eerste Divisie weer meldde op het hoogste niveau. Maar liefst 23 seizoenen op een rij blies de noordelijke voetbaltrots zijn partijtje mee in de Eredivisie, maar aan die mooie reeks gaat een einde komen. Door het 0-1 verlies in het restant van de afgelopen zaterdag gestaakte wedstrijd tegen NEC is FC Groningen vrijwel niet meer te redden.