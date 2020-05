Oranje tijdens EK gewoon drie keer in ArenA

Dat zegt Gijs de Jong, directeur Euro 2020 voor de wedstrijden in Amsterdam. Behalve de drie groepsduels van Oranje staat er ook een achtste finale op de planning van het door de coronacrisis uitgestelde EK.

„Sinds de beslissing om Euro 2020 te verplaatsen naar 2021 zijn we met UEFA en alle partners in constructief overleg. Dit gebeurt vanuit een positieve grondhouding en de gesprekken lopen op schema. De gemeente Amsterdam heeft reeds toegezegd dat de 4 wedstrijden in 2021 in Amsterdam gespeeld kunnen worden”, laat De Jong in een officiële verklaring weten.

„We zijn daarnaast nog in gesprek over de verdere invulling van het programma. Ook de Johan Cruijff ArenA heeft bevestigd dat de data akkoord zijn in de agenda. Verder hebben we nu nog even wat tijd nodig om een en ander te formaliseren en goed op papier te zetten. Maar zoals gezegd, we gaan er vanuit dat dat gaat lukken.”