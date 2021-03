Fotoserie - Ze zijn er weer bij: supporters in Johan Cruijff ArenA

In Amsterdam zijn 5000 toeschouwers welkom bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Langs het veld worden diverse onderzoeken gedaan in het kader van de Fieldlab-experimenten. Een enkele in het oranje uitgedoste supporter staat een uur voor de aftrap nog in spanning te wachten op de uitslag van haar coronasneltest.

„Ik ben misschien nog wel nerveuzer voor de uitkomst van de test, dan voor de wedstrijd”, lacht ze gespannen. Als het verlossende bericht van een negatieve uitslag nog geen twintig minuten na haar test arriveert, veert ze samen met haar vriendin op. „Juichen!”

Veel aanwezigen in Amsterdam zijn al jarenlang trouwe volgers van het Nederlands elftal. Voor hen viel de dankzij het coronavirus ingelaste pauze van bijna anderhalf jaar zwaar. „Ik ben gewend om zo goed als iedere wedstrijd, uit of thuis, te zien”, vertelt Sebastiaan Gregoire uit Naaldwijk. „Vanaf 2004 ben ik er eigenlijk altijd bij geweest. Het heeft mij zoveel mooie herinneringen gegeven, zoals de eindrondes in Zuid-Afrika en Brazilië. De afgelopen tijd moest ik het helaas zonder die herinneringen doen.”

De controverse rondom Qatar, het gastland van het wereldkampioenschap, deert hem niet zoveel. „Daar hadden ze ten tijde van de aanwijzing boos over moeten zijn. Het is nu te laat, de keuze is al gemaakt. Zoiets bederft voor mij de pret niet.”

Bekijk hieronder een aantal sfeerfoto’s:

Ⓒ BSR Agency

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ BSR Agency