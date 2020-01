Ajax-aanvaller Promes vreesde voor snelheid

„Vier weken lang kwam niet in de buurt van de sprintsnelheid die ik voor de blessure had. In mijn hoofd had ik een beetje angst. Ik wist niet of ik die snelheid weer zou halen. Maar deze week boekte ik bij een test fantastische resultaten. Ik ben terug.”

Zijn blessure deed Promes veel pijn, zo vertelt hij in gesprek met FOX Sports. De goaltjesdief moest langer dat hij wenste toekijken, ,,Dat was het een extra tik. Ik wilde het team helpen, maar het kon niet.”

"Die spanning was onbeschrijflijk"

Tijdens het cruciale Champions League-duel met Valencia, toen Promes met zijn moeder op die tribune zat, was de pijn het ergst. ,,Ja, die spanning was onbeschrijflijk.”

Quincy Promes vond het behoorlijk vervelend om toe te kijken. Ⓒ BSR Agency

Door de 0-1 nederlaag tegen de Spanjaarden speelt Ajax, vorig jaar nog halve finalist in het miljoenenbal, na de winter in de Europa League. „Dat doet nog steeds een beetje pijn. Ik heb het er ook niet graag over.”

Promes voelt zich klaar om Ajax richting de tweede landstitel op een rij én nieuw succes in Europa te leiden. „Omdat ik het einde van de eerste seizoenshelft heb gemist, voelt dit als een fresh start. Ik voel dat mijn teamgenoten blij zijn dat ik terug. Dat is een fijn signaal en motiveert mij om de groep op sleeptouw te nemen.”