Premium Het beste van De Telegraaf

Massale interesse in AZ-speler Milos Kerkez: ’Gaat mij niet om geld, maar om ontwikkeling’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Er is goede chemie tussen Jesper Karlsson (l) en Milos Kerkez (r). Ⓒ ANP/HH

NIJMEGEN - Met een prima 3-0 overwinning op NEC spoelden AZ en Milos Kerkez de bittere nasmaak van de Europese eliminatie door West Ham United en het schandelijke gedrag van de eigen aanhang enigszins weg. AZ stelde in Nijmegen Conference League-voetbal veilig en heeft zelfs nog uitzicht op een Europa League-avontuur. Of Kerkez dat gaat meemaken, is de grote vraag.