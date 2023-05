Wie wordt Voetballer van het Jaar?

Wordt het de uiterst talentvolle en bij PSV echt doorgebroken Xavi Simons, de geweldige Feyenoord-spelmaker Orkun Kökcü, die zijn club naar de landstitel leidde, zijn teamgenoot David Hancko die in het hart van de Feyenoord-defensie zoveel indruk heeft gemaakt of heeft de door bondscoach Ronald Koeman bij Oranje gelanceerde Lutsharel Geertruida een kans? En denk ook aan de parel van AZ, Tijjani Reijnders, die op Europees niveau in de halve finale uit bij West Ham United nog een prachtgoal produceerde.

Het is zomaar een greep aan kanshebbers uit het bonte gezelschap Eredivisie-spelers dat dit seizoen op verschillende manieren tot de verbeelding heeft gesproken. Het Voetballer van het Jaar-klassement, dat dus al 41 seizoenen lang door De Telegraaf wordt georganiseerd, kent een prachtige traditie. Martin Haar was in het seizoen 1981-1982 de eerste winnaar van de officiële ranking in de Eredivisie.

Gakpo

Nadien zijn er vele grote namen bij de lijst van winnaars gekomen. Denk aan Johan Cruijff, Frank Rijkaard, Marc Overmars, Danny Blind, Jaap Stam, Dirk Kuyt, Luis Suarez, Georginio Wijnaldum en Dusan Tadic.

De winnaar van vorig jaar heet dus Cody Gakpo, die de traditie in stand hield dat het gros van de winnaars meteen na hun uitverkiezing een grote transfer naar een buitenlandse topclub maakt. Gakpo kreeg zijn droomtransfer naar Liverpool, waar hij nu een topcontract heeft en steeds populairder wordt. Eerder verhuisde Matthijs de Ligt na het winnen van de Gouden Schoen naar Juventus, ging Hakim Ziyech naar Chelsea en Georginio Wijnaldum naar Newcastle United.

De Telegraaf is er trots op dat de officiële Voetballer van het Jaar-verkiezing al ruim 40 jaar in handen is van een enorme jury met oud-internationals. Alleen voormalige topvoetballers die in het Nederlands elftal hebben gespeeld bepalen al decennia wie de allerbeste is in onze Eredivisie is. Ruud Gullit won twee keer de Gouden Schoen én werd in ’87 Wereldvoetballer van het Jaar.