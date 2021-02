Nyck de Vries wint eerste Formule E-race

De Vries startte ook al vanaf pole position en kende zodoende een geweldige vrijdag in Saoedi-Arabië, waar zaterdag nog een keer wordt geracet. Voor de Formule 2-kampioen van 2019 is het zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse.

De andere Nederlander, Robin Frijns, had een minder gelukkige dag. Na een crash in de training kon de Limburger niet meedoen aan de kwalificatie, waardoor hij als laatste moest starten. Uiteindelijk finishte Frijns als zeventiende.