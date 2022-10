MotoGP op zijn kop: Quartararo raakt leiding kwijt na val in Australië

De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft de leiding overgenomen in het WK-klassement van de MotoGP. De Ducati-coureur profiteerde in de Grote Prijs van Australië van een val van Quartararo, die met nog zeventien rondes te gaan onderuit ging op het circuit van Phillip Island. Bagnaia eindigde achter de Spanjaarden Alex Rins en Marc Márquez als derde.

De 25-jarige Italiaan begon met 3 punten achterstand op Quartararo aan de Australische GP, maar gaat nu met 14 punten voorsprong naar de Grote Prijs van Maleisië van volgende week. Het seizoen eindigt op 6 november in Valencia.

Bagnaia streed op Phillip Island met Rins (Suzuki) en Márquez (Honda) om de winst. De Italiaan reed bij het ingaan van de laatste ronde voorop, maar werd nog gepasseerd door de twee Spanjaarden. Bagnaia was desondanks zeer tevreden.

„Toen ik zag dat Fabio uit de race lag, zei ik tegen mezelf: winnen zou heel mooi zijn, maar het is ook geen probleem als ze me in de laatste rondes inhalen. Ik ben vooral heel blij dat we nu het kampioenschap leiden”, aldus Bagnaia.

Op 19 juni na de Grote Prijs van Duitsland zag het er nog een stuk rooskleuriger uit voor Quartararo. Hij had destijds een voorsprong van 44 punten op naaste achtervolger Aleix Espargaró. De huidige leider Bagnaia crashte op de Sachsenring en stond na afloop niet eens in de top vijf van het klassement. De Italiaan won vervolgens in Assen en de drie races daarop, terwijl Quartararo regelmatig faalde. Hierdoor knokte hij zich helemaal terug in het wereldkampioenschap.

Beslissing Moto3

In de Moto3 is het kampioenschap ondertussen beslist. Izan Guevara heeft deze in Australië binnengehaald. Twee races voor het einde van het seizoen is de 18-jarige coureur van GasGas Aspar al niet meer te achterhalen aan kop van het klassement. „Geweldig om nu wereldkampioen te zijn”, zei Guevara.

De Spaanse tiener haalde de titel in stijl binnen. Guevara won de race over 23 rondes op het circuit van Phillip Island. Het betekende zijn zesde overwinning van dit seizoen en zijn derde zege in de laatste vier grands prix. Met 290 punten is de Spanjaard zeker van de eindzege in de Moto3, de lichtste klasse van de WK wegrace. Zijn teamgenoot Sergio García staat tweede met 225 punten.

Guevara gaat na twee seizoenen in de Moto3 volgend jaar in de Moto2 rijden. Hij eindigde in juni als tweede in de TT van Assen.

Bendsneyder tiende

In de Moto2 domineerde de Spanjaard Alonso López de race. Bo Bendsneyder eindigde als tiende en pakte zo weer 6 punten voor het WK. Met 80 punten staat de Rotterdammer op de dertiende plaats. Zonta van den Goorbergh miste de race vanwege een gebroken pols, opgelopen bij een val in de eerste vrije training. De Japanner Ai Ogura nam de leiding in het WK-klassement over van de Spanjaard Augusto Fernández, die onderuit ging terwijl hij op de derde plaats reed. Ogura eindigde als elfde en heeft nu 3,5 punt voorsprong op Fernández.