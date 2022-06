Oranje onder 17 verliest EK-finale van Frankrijk

Door onze Telesportredactie

Jaden Slory (l) maakte vlak voor rust nog wel de openingsgoal.

Het is Oranje onder 17 niet gelukt om voor de derde keer op rij de Europese titel te grijpen. In de finale in Israël werd woensdagavond verloren van Frankrijk: 1-2. Nederland kwam nog wel op voorsprong, maar zag de Fransen de wedstrijd in een paar minuten omdraaien. In de groepsfase had Nederland nog met 3-1 gewonnen van Frankrijk.