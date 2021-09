Lewis Hamilton: ’Ik ben geweldig ontvangen in Nederland’

„Toen ik voor het eerst naar buiten reed, kwamen er direct allerlei herinneringen uit die tijd naar boven”, zo verklaarde de Mercedes-coureur aan het einde van de middag. ,,Maar man, met een Formule 1-auto hier rijden is pas écht te gek. De snelheid waarmee we door bocht 7 (Scheivlak, red.) gaan... Oef. De baan is echt episch. Fantastisch gewoon.”

Toch was er maar weinig tijd voor Hamilton om te genieten. De eerste training, waarin de Engelsman de snelste was, werd flink ingekort door een rodevlagsituatie, terwijl hij in de tweede al snel klaar was vanwege een kapotte motor.

"De Nederlandse fans brengen veel energie met zich mee"

,,Ik weet nog niet wat het probleem was, maar ach, het is ook niet het einde van de wereld. Het weer was vandaag geweldig, net als het publiek dat in groten getale kwam opdagen. De Nederlandse fans brengen veel energie met zich mee.”

Lewis Hamilton duwt zijn stilgevallen Mercedes-bolide van de baan. Ⓒ HH/ANP

Prachtig weekeinde

Er werd door een groep fans flink gejuicht toen de bolide van Hamilton achterop het circuit stilviel. Nadat dat Brit, de grote concurrent van Max Verstappen in de WK-strijd, door de medical car in de pitstraat was afgezet, kreeg hij van het publiek op de hoofdtribune echter het respect dat een zevenvoudig wereldkampioen verdient.

,,Ik neem het hier op tegen de thuisfavoriet, dat weet ik, dus ik neem het (gejoel, red.) allemaal niet persoonlijk op, maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk geweldig ontvangen ben hier in Nederland. Hopelijk wordt het voor iedereen een prachtig weekeinde.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan zij aan zij door de Hugenholtzbocht. Ⓒ HH/ANP

Werk aan winkel

Om er voor hem persoonlijk een geslaagd weekeinde van te maken, is er nog veel werk aan de winkel, zo weet Hamilton. ,,Doordat ik in de tweede training amper heb kunnen rijden, sta ik als het ware met 1-0 achter. Hopelijk kan ik de verloren tijd morgen goed maken. Ik was de snelste in de eerste training, dat is een troost. Daarna hebben nog wat veranderingen aan de auto doorgevoerd, maar omdat ik in de tweede sessie slechts één echte ronde kon rijden, weten we niet of we op het goede spoor zitten. Gelukkig heeft Vallteri veel data kunnen verzamelen.”