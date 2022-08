Van de Zandschulp vliegt eruit bij US Open

De nederlaag zal hard aankomen bij Van de Zandschulp. Vorig jaar reikte hij immers nog tot de kwartfinales in New York. Het schema lag open voor een nieuwe serie zeges in New York, maar in New York kwam hij afgelopen dagen nooit tot zijn beste spel.

Slechte start

Nederlands beste tennisser begon heel matig aan de wedstrijd. Net als tegen Tomas Machac in de eerste ronde leverde hij de eerste set vooral zijn eigen toedoen in. Bij een stand van 1-1 verloor hij zijn opslagbeurt. De geboren Wageninger kwam zelfs een dubbele break achter en moest de set uiteindelijk met 4-6 aan de lucky loser laten.

Aan het einde van de eerste set werd Van de Zandschulp twee keer behandeld aan een rugblessure. In de onderrug van de nummer 22 van de wereld lekker het niet helemaal goed te zitten. Een behandeling van de opgetrommelde fysio deed wonderen, zo bleek in het tweede bedrijf

Plotseling toverde Van de Zandschulp zijn beste spel tevoorschijn. logischerwijs was de tweede set dan ook snel een prooi voor de Nederlander. In het begin van de derde set drong de pupil van coach Peter Lucassen vervolgens aan, maar kon de break niet pakken. Een heel matige fase later keek hij tegen een 2-1 achterstand in sets aan.

Corentin Moutet haalt uit Ⓒ ANP/HH

Moutet maakte er al in de derde set steeds meer een psychologisch gevecht van. De 23-jarige Fransman kreunde bij tijd en wijle overdreven hard en bij het ’let’s go’ roepen keek hij onze landgenoot nadrukkelijk aan. Van de Zandschulp ergerde zich aan zijn opponent, maar probeerde scherp te blijven.

In de vierde set pakte Van de Zandschulp een vroege break, maar die verdween als sneeuw voor de brandende zon. Ook in het vervolg van de set waren er genoeg kansen voor onze landgenoot, maar op de belangrijke miste de scherpte in zijn spel. Op het tweede wedstrijdpunt voor de Fransman was het raak