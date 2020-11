Wijnaldum: ’Virgil van Dijk gaat door een hel’

„Ik heb regelmatig contact met hem. Het is natuurlijk heel wat als je dit (gescheurde kruisband, red.) moet meemaken in je carrière, maar ik vind dat hij heel sterk is”, aldus de middenvelder.

„Natuurlijk is het heel moeilijk, want dit is als voetballer het ergste dat je kan overkomen. Het hoeft niet te worden uitgelegd dat hij door een hel gaat. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier doorheen komt en we proberen hem daar zo goed mogelijk bij te helpen. De FaceTime-gesprekken zijn heel prettig.”

Of Van Dijk het EK in juni 2021 zal halen, weet Wijnaldum niet. „Hij moet zich nu niet met voetbal bezighouden, maar alleen van zijn familie genieten en heel hard revalideren. Met Gods wil komt hij heel snel terug. Wie nu de dominante personen zijn? Memphis, Daley Blind en Marten de Roon zijn heel nadrukkelijk aanwezig. En ja, dat ben ik ook. We hebben een groep, waarin iedereen kan zeggen wat hij denkt en naar iedereen wordt geluisterd.”