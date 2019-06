Wiegman houdt Van Es bij WK-selectie

De 27-jarige Van Es, die na het WK vertrekt bij haar club Ajax, liep ruim een week geleden in het uitzwaaiduel met Australië in Eindhoven (3-0 zege) een gebroken middenhandsbeentje op. In tranen verliet ze het veld. De beoogde linksback werd geopereerd en trainde sinds afgelopen vrijdag met een brace.

Even vreesde ze dat het wereldkampioenschap, net als vier jaar geleden, aan haar neus voorbij zou gaan. Van Es miste het WK van 2015 vanwege een dubbele beenbreuk. Volgens de medische staf van Oranje is ze echter voldoende hersteld om in Frankrijk in actie te komen.

Anouk Nouwen (20) was als eventuele vervanger mee afgereisd richting speelstad Le Havre, maar keert nu terug naar huis. Wiegman mocht in het geval van een blessure tot 24 uur voor de aftrap van het eerste duel een wijziging doorvoeren in haar selectie.

De Leeuwinnen trainden maandagochtend met een volledige selectie op het veld van het nietige Stade Jules Ladoumègue, dat over slechts een tribune beschikt en door een sintelbaan wordt omringd. Het eerste kwartier was openbaar, het restant besloten.

Naar verwachting zitten er dinsdag tijdens het duel met Nieuw-Zeeland zo’n 15.000 mensen in Stade Océane, dat in zijn totaliteit plaats biedt aan 25.000 toeschouwers. Minimaal 5100 fans zullen Nederlands zijn.