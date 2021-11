Demi Schuurs breekt met dubbelpartner en slaat nieuwe weg in

De 28-jarige Schuurs vormde sinds dit seizoen een koppel met Melichar, met wie ze dit seizoen twee titels wist te veroveren: in Doha en in Charleston. Op de grandslamtoernooien presteerden Schuurs en Melichar wisselvallig. Ze haalden de laatste vier op de Australian Open, maar op Wimbledon en de US Open verloren ze al in de eerste ronde. Op Roland Garros reikte het duo tot de derde ronde.

Schuurs en Melichar beginnen woensdag wel samen aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels van het seizoen. Ze nemen het in de eerste groepswedstrijd op tegen Samantha Stosur en Zhang Shuai.

Na de Finals gaat Schuurs verder met Chan, de nummer 32 van de wereld. Chan stond in 2017 in de eindstrijd van Wimbledon. Schuurs, de mondiale nummer 12, stond nog nooit in een grandslamfinale.

Schuurs heeft in haar loopbaan veertien WTA-titels veroverd.

Schuurs wil een tumultueus en pittig seizoen goed afsluiten op de WTA Finals

Schuurs wil een tumultueus en pittig seizoen goed afsluiten op de WTA Finals, het eindejaarstoernooi dat dit jaar in Guadalajara plaatsvindt. De dubbelspecialiste begon het seizoen veelbelovend, maar de laatste maanden verliepen vrij teleurstellend. Sinds de roemloze aftocht op de Olympische Spelen van Tokio bleef het rustig rondom de dubbelspecialiste, die in Mexico voor het laatst aantreedt met de Amerikaanse Nicole Melichar.

Begin oktober kwam Schuurs (28) voor het laatst in actie en ze genoot de afgelopen weken al van een vakantie. Het had er alle schijn van dat haar seizoen er al op zat, maar niets is minder waar. Vanaf woensdag doet ze voor de derde keer mee aan de WTA Finals, bedoeld voor de acht beste koppels van het seizoen.

Aanvankelijk zouden de WTA Finals in China worden gehouden, maar uiteindelijk werd Mexico als bestemming gekozen. Dat gebeurde tot onvrede van onder anderen Ashleigh Barty, die zich terugtrok. In Guadalajara wordt namelijk op 1500 meter hoogte gespeeld, maar Schuurs is daar met trainingen inmiddels aan gewend.

„Het is me eigenlijk wel meegevallen en ik had niet zoiets van: waar gaan we nu aan beginnen? Maar de bal vliegt veel meer, zeker als je te wild bent. Bij de junioren heb ik ooit eens op hoogte gespeeld, maar verder nooit”, aldus Schuurs.

„Het is een kwestie van je slagen wat aanpassen en ook je materiaal. Ik heb bijvoorbeeld voor een hardere bespanning gekozen om meer controle over de ballen te hebben. We zijn bewust wat eerder hierheen gegaan zodat we goed hebben kunnen wennen. Fysiek hebben sommige speelsters het ook wat moeilijker op hoogte. Ze komen wat moeizamer terug op adem. Maar zelf heb ik hier eigenlijk weinig te klagen.”

Schuurs was al vroegtijdig zeker van deelname aan de WTA Finals en kon zich in alle rust voorbereiden. „Ik heb er bewust voor gekozen even geen racket aan te raken. Het seizoen heeft heel erg lang geduurd en zowel fysiek als mentaal was het pittig. Zeker omdat ieder land weer andere coronamaatregelen had, waar je onbewust mee bezig was”, aldus Schuurs, die onlangs in Dubai haar vriendin ten huwelijk vroeg.

Daartegenover staat dat Schuurs kort daarvoor het ’tennishuwelijk’ met Melichar verbrak. „De persoonlijkheden van ons liggen te ver uit elkaar. Naarmate we elkaar wat beter gingen leren kennen, begon het steeds meer te wringen en we konden niet echt onszelf zijn. We kwamen in een vicieuze cirkel en begonnen van koppels te verliezen waarvan we niet mochten verliezen. Daarom is de tweede seizoenshelft wat minder verlopen”, aldus Schuurs.

„We hebben geen ruzie met elkaar en zijn deze week ook gewoon met elkaar uit eten geweest. De Finals waren wel het doel, maar ik ben trots dat ik het toch weer heb gehaald. Ik heb het idee dat op de Finals iedereen van elkaar kan winnen dus hopelijk kunnen we het hier goed afsluiten.”