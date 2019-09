Hoe verging het Ajax tegen Franse tegenstanders in Champions League?

Zlatan Ibrahimovic, destijds voetballend voor Paris Saint-Germain, scoort in 2014 in de Champions League tegen Ajax. Ⓒ ANP Pro Shots

Ajax opent dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA de groepsfase in de Champions League tegen Lille. De Amsterdammers troffen in het verleden al eens vaker een Franse tegenstander in het Europese kampioenenbal. Hoe verging het Ajax voorheen?