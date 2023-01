Al-Nassr ontkent dat Ronaldo zich bezig gaat houden met WK-bid

„We willen graag verduidelijken dat, in tegenstelling tot nieuwsberichten, het contract van Cristiano Ronaldo met Al-Nassr geen verbintenissen bevat met betrekking tot een WK-bid. Zijn belangrijkste focus ligt op Al-Nassr en om met zijn teamgenoten samen te werken om de club te helpen aan successen”, schreef de club in een korte verklaring op sociale media.

Het komende WK, in 2026, wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gehouden. Het daaropvolgende wereldkampioenschap is nog niet toegewezen. Saoedi-Arabië is geïnteresseerd en zou Ronaldo willen gebruiken bij het WK-bid en hem daarvoor goed belonen. Dat wordt nu tegengesproken door Al-Nassr.

Ronaldo (37) heeft zijn debuut nog niet gemaakt voor de club. Mogelijk komt hij op 19 januari voor het eerst in actie, tegen Paris Saint-Germain.