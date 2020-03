Steven Berghuis trots op schitterende treffer

De linksbenige aanvoerder van de Rotterdammers maakte op slag van rust (5-0) ook de mooiste goal van de wedstrijd. Hij scoorde met een subtiele, diagonale boogbal, die van zijn rechtervoet vertrok.

„Ik ken NAC-keeper Nick Olij nog uit onze gezamenlijke AZ-tijd”, blikte Berghuis bij FOX Sports terug op zijn persoonlijke hoogtepunt in de halve finale. Hij scoorde met zijn mindere linkerbeen.

„Hij is aan de kleine kant en ik weet dat hij instapt in zo’n situatie. Daardoor kon ik op deze manier scoren. Het gebeurt een beetje op gevoel. Best wel een waanzinnig doelpunt eigenlijk. Op de training heb ik het ook wel eens geprobeerd om met rechts zulke stiftballen te schieten en soms lukte het, maar soms ook niet. Het was de eerste keer dat het nu in een wedstrijd een treffer opleverde. Deze goal staat in mijn persoonlijke top drie.”

Berghuis gaf meteen na zijn wissel in de 55e minuut zijn shirt aan een jonge fan op de tribune. De jeugdige aanhanger kon zijn geluk niet op.