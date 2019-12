‘Als straatvechter kun je Rico verslaan’

Hesdy Gerges Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - Kickbokser Hesdy Gerges (35) kent Rico Verhoeven en Badr Hari als geen ander. Tegen beiden vocht hij twee keer. Eén keer won hij van de Marokkaan, omdat die natrapte en werd gediskwalificeerd. De tweede partij verloor hij op punten, zij het nipt. Dat gebeurde ook in zijn eerste gevecht met Verhoeven. In het tweede haalde hij ondanks een handblessure het einde, maar verloor hij opnieuw. ,,Het was telkens heel close, al hoor je mij niet zeggen dat het onterecht was, want dan had ik ze eruit moeten slaan.”