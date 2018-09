Ali B brengt Tamata in Den Haag

„Hij zei: ik zou het doen als ik jou was’’, zegt Tamata, die gisteren voor het eerst meetrainde bij ADO en de situatie van de club kent. Hij weet dat er geen geld is en dat gezocht wordt naar een linksback die er direct staat. „Financieel maakt het me niet heel veel uit. Je moet uiteindelijk op de lange termijn denken. Ik ben blij dat ik hier nu kan trainen. Dit is het beste dat er is. Dat besef je echt als je geen club meer hebt.’’

Legt ADO de back uiteindelijk vast, dan haalt het een speciale in huis. „Dribbelen, trucjes en aannames doe ik allemaal met mijn rechterbeen, maar voorzetten, lange passes en schieten allemaal met mijn linker’’, lacht Tamata, die zichzelf dat van jongs af aan zo heeft aangeleerd.