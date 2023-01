Griekspoor denkt na toernooizege opnieuw na over deelname ABN AMRO Open

Van 13 tot en met 19 februari staat in Nederland het ABN AMRO Open op het programma. Vorige maand maakte Griekspoor bekend dat hij het toernooi in Rotterdam overslaat en kiest voor een trip naar Zuid-Amerika om op zijn favoriete ondergrond (gravel) te spelen.

Maandag maakte Griekspoor bekend dat hij zijn keuze gaat heroverwegen. ,,Het kan nu zomaar zo zijn dat er het een en ander verandert in mijn planning. Het was eigenlijk al definitief dat ik Rotterdam zou overslaan, maar ik ga er nu opnieuw over nadenken. Het is natuurlijk altijd mooi om in Nederland te spelen. Voor eigen publiek heeft iets extra speciaals. Dat ik hier weer over ga nadenken, is een luxeprobleem. Hoe mooi is dat?”

In Nederland hoopt men de kersverse toernooiwinnaar natuurlijk in actie te zien komende maand.

34 plaatsen omhoog

Griekspoor heeft dankzij het veroveren van zijn eerste ATP-titel 34 plaatsen winst geboekt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander staat op de maandag uitgebrachte ranking op de 61e plaats.

Afgelopen jaar bereikte Griekspoor de 44e plek als zijn hoogste positie ooit op de mondiale ranking, maar door een tegenvallend tweede deel van het seizoen viel hij ver terug. De Haarlemmer begon een week geleden als nummer 95 van de wereld in Pune aan het seizoen. Dankzij vier overwinningen en een walk-over tegen Marin Cilic, die zich geblesseerd afmeldde voor de kwartfinale, staat Griekspoor nu weer op de drempel van de top 60.

Carlos Alcaraz voert de ranglijst nog steeds aan, hoewel de 19-jarige Spanjaard sinds begin november al niet meer heeft gespeeld. Alcaraz meldde zich afgelopen week vanwege een blessure af voor de Australian Open.

Botic van de Zandschulp bleef in Pune steken in de halve finales. Hij boekte één plek winst op de wereldranglijst, van 35 naar 34. Tim van Rijthoven ging van de 111e naar 106e plaats. Hij strandde op het ATP-toernooi in India in de tweede ronde. Van Rijthoven probeert deze week zich te kwalificeren voor de Australian Open.