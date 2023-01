Griekspoor knalt na toernooizege in Pune richting top 60 ATP-ranking

Afgelopen jaar bereikte Griekspoor de 44e plek als zijn hoogste positie ooit op de mondiale ranking, maar door een tegenvallend tweede deel van het seizoen viel hij ver terug. De Haarlemmer begon een week geleden als nummer 95 van de wereld in Pune aan het seizoen. Dankzij vier overwinningen en een walk-over tegen Marin Cilic, die zich geblesseerd afmeldde voor de kwartfinale, staat Griekspoor nu weer op de drempel van de top 60.

Carlos Alcaraz voert de ranglijst nog steeds aan, hoewel de 19-jarige Spanjaard sinds begin november al niet meer heeft gespeeld. Alcaraz meldde zich afgelopen week vanwege een blessure af voor de Australian Open.

Botic van de Zandschulp bleef in Pune steken in de halve finales. Hij boekte één plek winst op de wereldranglijst, van 35 naar 34. Tim van Rijthoven ging van de 111e naar 106e plaats. Hij strandde op het ATP-toernooi in India in de tweede ronde. Van Rijthoven probeert deze week zich te kwalificeren voor de Australian Open.