Toernooidirecteur Krajicek blij met heroverweging Griekspoor, maar: ’Geen wildcard meer over’

„We hebben geen wildcard meer over, dus dat maakt het verhaal een stuk lastiger”, legt Krajicek uit. „Tallon heeft een tijdje getwijfeld of hij zou komen, in die periode heb ik een wildcard voor hem vastgehouden. Toen hij ervoor koos om in Zuid-Amerika te gaan spelen, hebben we de wildcard aan iemand anders gegeven.”

Omdat gravel zijn favoriete ondergrond is, besloot Griekspoor (26) een aantal weken geleden het hardcourttoernooi in Rotterdam (11-19 februari) over te slaan en zich te richten op een trip naar Zuid-Amerika. Op dat moment ging hij er niet vanuit dat hij in de eerste week van het nieuwe jaar al een berg aan punten voor de wereldranglijst zou verdienen.

Luxeprobleem

„Heel eerlijk, ik had toen niet verwacht dat ik het toernooi van Pune zou winnen. Het kan nu zomaar zo zijn dat er het een en ander verandert in mijn planning. Het was eigenlijk al definitief dat ik Rotterdam zou overslaan, maar ik ga er nu opnieuw over nadenken. Het is natuurlijk altijd mooi om in Nederland te spelen, voor eigen publiek is extra speciaal. Dat ik het heroverweeg, is eigenlijk een luxeprobleem. Hoe mooi is dat?”

Overigens bestaat de kans dat Griekspoor, de huidige nummer 61 van de wereld, op basis van zijn hoge ranking automatisch tot ’Rotterdam’ kan worden toegelaten. Daarnaast is het ook nog mogelijk dat drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray zich rechtstreeks plaatst. In dat geval komt er een wildcard vrij.

Fantastisch

Krajicek, die verwacht later deze maand duidelijkheid te verschaffen, heeft genoten van de triomf van Griekspoor. „Het is natuurlijk fantastisch dat hij het toernooi heeft gewonnen. We hebben tien jaar lang op een nieuwe ATP-winnaar moeten wachten en het afgelopen half jaar is het met Tim (van Rijthoven, red.) en Tallon gewoon twee keer raak geweest. Dat is geweldig voor het Nederlandse tennis.”

In het enkelspel in Rotterdam zijn sowieso Van Rijthoven en Botic van de Zandschulp van de partij. Het maakt Krajicek trots dat de Nederlanders weer belangrijk zijn voor de populariteit van het toernooi. „Een aantal jaar geleden waren we qua populariteit erg afhankelijk van buitenlandse spelers. Doordat onze landgenoten het nu zo goed doen, hopen veel mensen juist op hun deelname. Dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling.”

