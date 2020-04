KNVB niet overstag: beslissing over profvoetbal na 21 april

Dinsdag heeft er overleg plaats tussen alle stakeholders, zoals de voetbalbond, Eredivisie-clubs, Eerste Divisie-clubs, spelers, coaches, scheidsrechters en supporters. De KNVB gaat vertellen dat ze een beslissing over de competities vooruit zal schuiven naar 21 april als premier Mark Rutte naar buiten komt met nieuwe kabinetsmaatregelen voor na 28 april.

Er wordt gehoopt op afschaling van de verordeningen, zodat er na een korte voorbereiding van drie weken alsnog kan worden gevoetbald in Nederland. Lukt dit niet, dan ligt het voor de hand dat er in een later stadium een streep door het seizoen 2019/’20 gaat.

Als organisator van de twee profcompetities kan alleen de KNVB de stekker eruit trekken middels een bestuursbesluit betaald voetbal van de statutair directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux, goedgekeurd door de raad van commissarissen van de voetbalbond. Clubs kunnen slechts adviseren. Weigeren clubs tegen de zin in van de KNVB verder te spelen, dan komt het televisiegeld van FOX Sports in gevaar. Juridisch zou de voetbalbond de Eredivisie en Eerste Divisie per direct zonder restrictie kunnen afsluiten, omdat voetballen tot 1 juni van overheidswege is verboden en de competitie officieel op 24 mei eindigt.

Inmiddels heeft de KNVB samen met ING en de Nederlandse mannen-, vrouwen-, en jeugdinternationals een steunpakket van 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor donaties, maatregelen en tegemoetkomingen aan alle prof- en amateurclubs in Nederland. Dit komt bij de amateurs neer op een bijdrage van zo’n 3600 euro per club.

