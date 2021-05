Lachwekkende blunder bij Belgische topper: VAR-busje te laat door ’verkeerde planning’

De firma die het busje waar de VAR-scheidsrechters in kruipen, moet leveren, was vergeten, dat er gespeeld werd in Genk, meldt Sporza.

Op het laatste moment werd het busje alsnog opgetrommeld, maar de tijd was te kort om alles goed af te stellen voor de wedstrijd, zodat er geen VAR beschikbaar is voor buitenspelgevallen. Het kalibreren van de buitenspellijn is een klusje dat minstens een uur in beslag neemt en die tijd was er niet meer, meldt Sporza.