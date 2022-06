VIDEO Gedesoriënteerde bokser gaat na rake klap in gevecht met onzichtbare uitdager

Zijn tegenstander Siphesihle Mntungwa deelde vlak voordat hij zijn evenwicht verloor en door de touwen uit de ring viel nog wel een rake linker uit tegen de zijkant van het gezicht van Buthelezi. Toen Mntungwa enkele seconden weer overeind stond en de scheidsrechter het teken gaf om de wedstrijd te hervatten ging het helemaal mis.

Buthelezi liep namelijk niet op zijn tegenstander af, maar ging een andere richting uit en sloeg in het luchtledige naar een onzichtbare opponent. De scheidsrechter had snel door dat Buthelezi zijn oriëntatie volledig kwijt was en legde de wedstrijd stil zodat de bokser medisch kon worden bijgestaan. Inmiddels is het bekend dat Buthelezi in een stabiele toestand verkeert. De komende dagen wordt er onderzocht wat er precies leidde tot deze enge situatie.

Mntungwa werd uitgeroepen tot de winnaar van het duel, maar de organisatie WBF besloot vanwege de gebeurtenissen wel om de gordelceremonie voor de bokser uit te stellen.