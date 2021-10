’Vertrek Mark Koevermans trieste dag voor Feyenoord’

Woensdagochtend werd bekend dat Koevermans stopt als algemeen directeur van Feyenoord. Volgens de Rotterdamse club heeft hij na een reeks incidenten niet langer het gevoel heeft goed te kunnen functioneren en beslissingen te kunnen nemen. Bij Koevermans werden in september ’s nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad. „Mark was uitermate teleurgesteld over wat er is gebeurd. Hij bleef strijdbaar, maar koos nu toch voor zijn gezin”, aldus Van Bodegom.

Pieter Smorenburg, statutair directeur, neemt de taken van Koevermans voorlopig waar. Van Bodegom verwacht dat waarschijnlijk pas volgend jaar een nieuwe directeur benoemd kan worden.

"Breed maatschappelijk probleem"

Volgens vice-voorzitter Gérard Moussault gaat het om een breed maatschappelijk probleem. „We zien dat er mensen bij betrokken zijn die niets met Feyenoord te maken hebben. We zien het ook in Den Haag en in de politiek. Het zijn ongrijpbare elementen. We zullen het met elkaar moeten aanpakken.”

Feyenoord zegt in overleg te zijn met gemeente en politie om de problemen aan te pakken. „Er zijn ideeën over hoe we dat aan gaan pakken, maar die maken we later bekend”, aldus Van Bodegom.

"Investeerder afgehaakt vanwege bedreigingen"

Feyenoord zegt verder dat de bedreigingen aan het adres van Koevermans ervoor gezorgd hebben dat een partij die wilde investeren in de club is afgehaakt.

