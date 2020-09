Karolina Pliskova kan megastunt net voorkomen op Roland Garros

Pliskova (28) speelde erg slordig in de eerste set, waarin ze maar liefst acht setpunten onbenut liet. Na een uur pakte de 24-jarige Sherif via een spannende tiebreak verrassend de set.

In de tweede set herstelde Pliskova, de mondiale nummer 4, zich en na een half uur verzilverde ze nu wel haar eerste setpoint. In de derde set was een break op 3-3 voldoende voor Pliskova om aan uitschakeling te ontsnappen. „Na het verlies van de eerste set werd ik wat relaxter en ging ik er wat meer voor”, zei de winnares na afloop.

Pliskova neemt het in de tweede ronde op tegen voormalig kampioene Jelena Ostapenko, die de Amerikaanse Madison Brengle met 6-2 6-1 kansloos liet. Ostapenko won het toernooi in 2017, maar overleefde bij geen een andere editie de openingsronde.