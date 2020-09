Roland Garros: Tsitsipas knokt zich terug, Djokovic probleemloos door

Tsitsipas was afgelopen zondag nog finalist in Hamburg, waar hij verloor van de Rus Andrej Roeblev. Net als de Rus die een dinsdag een moeizame start kende op het Franse gravel, kwam de Griek twee sets achter. Munar liep met goed spel uit naar 6-4 6-2.

Pas in de derde set greep de Griekse nummer 6 van de wereldranglijst het initiatief. Hij won de set gemakkelijk en pakte met een break meer dan de 23-jarige Spanjaard ook de vierde set. Op 3-3 in de vijfde set brak Tsitsipas de opslag van zijn tegenstander. Hij serveerde op 5-4 voor de wedstrijd en benutte meteen zijn eerste matchpoint.

Rublev knokt zich langs Querrey

Andrey Rublev heeft met de grootste moeite de eerste ronde overleefd op Roland Garros. De als dertiende geplaatste Rus kwam als toernooiwinnaar van Hamburg in vorm naar Parijs, maar leek daar in de eerste ronde tegen de Amerikaan Sam Querrey hard op weg naar uitschakeling. Rublev won alsnog in vijf sets: 6-7 (5), 6-7 (4), 7-5, 6-4, 6-3.

Querrey, de nummer 48 van de wereldranglijst, had sinds de hervatting van het seizoen na de coronabreak nog niet gewonnen. Rublev daarentegen schreef in Hamburg afgelopen zondag zijn derde toernooizege in 2020 bij. Eerder was hij al de beste in Adelaide en Doha.

Andrey Rublev schreeuwt het uit van vreugde. Ⓒ ANP/HH

De 22-jarige Rublev knokte zich in de eerste twee sets terug van een achterstand, maar verloor die sets alsnog in de tiebreaks. In de derde set zag hij de Amerikaan een break uitlopen en mocht Querrey op 5-3 serveren voor de wedstrijd. Rublev herpakte zich echter en won vervolgens vier games op rij en de set.

De Rus kwam steeds beter in zijn spel en won de vierde set eenvoudig. Met een break op 1-1 in de vijfde set leek de partij alsnog zijn kant op te gaan. Op het eerste matchpoint op de opslag van de 32-jarige Amerikaan sloeg Rublev meteen toe.

Djokovic overtuigend door

Novak Djokovic heeft zonder veel moeite de tweede ronde bereikt op het grandslamtoernooi van Parijs. De als eerste geplaatste Serviër rekende in ongeveer anderhalf uur af met de Zweed Mikael Ymer: 6-0 6-2 6-3.

Novak Djokovic verspilt weinig energie. Ⓒ ANP/HH

De Servische nummer 1 van de wereld had een bliksemstart tegen de 22-jarige nummer 80 van de mondiale lijst uit Zweden. In 22 minuten sloeg hij met 6-0 de eerste set binnen. In de derde set wist de Zweed wat meer weerstand te bieden, maar de Serviër won toch overtuigend met 6-4.

Moeizame zege Pliskova

Bij de vrouwen boekte Karolina Pliskova een moeizame zege op de Egyptische qualifier Mayar Sherif, de nummer 172 van de wereld. Na twee uur en een kwartier werd het 6-7 (9) 6-2 6-4.

Pliskova (28) speelde erg slordig in de eerste set, waarin ze maar liefst acht setpunten onbenut liet. Na een uur pakte de 24-jarige Sherif via een spannende tiebreak verrassend de set.

Karolina Pliskova redt het maar net. Ⓒ ANP/HH

In de tweede set herstelde Pliskova, de mondiale nummer 4, zich en na een half uur verzilverde ze nu wel haar eerste setpoint. In de derde set was een break op 3-3 voldoende voor Pliskova om aan uitschakeling te ontsnappen. „Na het verlies van de eerste set werd ik wat relaxter en ging ik er wat meer voor”, zei de winnares na afloop.

Pliskova neemt het in de tweede ronde op tegen voormalig kampioene Jelena Ostapenko, die de Amerikaanse Madison Brengle met 6-2 6-1 kansloos liet. Ostapenko won het toernooi in 2017, maar overleefde bij geen een andere editie de openingsronde.

Ook Kenin verder

Ook Sofia Kenin bereikte de tweede ronde. De als vierde geplaatste Amerikaanse tennisster versloeg de Russin Liudmila Samsonova in drie sets: 6-4 3-6 6-3.

Kenin won eerder dit jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza te verslaan. Op de US Open deze maand werd de daar als tweede geplaatste Amerikaanse in de achtste finales uitgeschakeld.