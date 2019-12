Aanhang PSV laat zich zien en horen voor Van Bommel

In de 18e minuut kwamen achter het doel drie spandoeken tevoorschijn, met de teksten ’een clubicoon laten we niet vallen’, ’Red White Army’ en ’Niemand is groter dan de club. Toon en John, lezen jullie mee?’. Jorrit Hendrix maakte bij het begin van de actie de 1-1. Vervolgens gingen er nog een stuk of tien fakkels aan en werd Van Bommel minutenlang toegezongen.

Het is een signaal van een flink deel van de aanhang over het wegzetten van Van Bommel. De boodschap aan algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch manager John de Jong, lijkt erop te duiden dat zij vinden dat Van Bommel zeker niet als enige (of hoofd)schuldige kan worden aangewezen voor de reeks negatieve resultaten. Ook ’Toon en John’ zijn ’niet groter dan de club’ binnen het drietal, waarvan de voormalig middenvelder en inmiddels oud-trainer de grootste status geniet bij de achterban.