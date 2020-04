Burgemeester van Eindhoven: ’Wat de KNVB ook wil, het gebeurt niet’

Burgemeester John Jorritsma (r.) viert de tot dusver laatste landstitel van PSV in 2018. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma (63) van Eindhoven staat niet toe dat PSV half mei de training hervat. „Voor mij bestaat er geen enkele onduidelijkheid over: dat is tot 1 juni verboden”, zegt de fervent voetballiefhebber. „Wat de KNVB ook wil, het gebeurt niet. Trainingen worden met 25 man gehouden en zijn een samenscholing. We treden op tegen partijtjes op pleintjes en zullen dat ook bij de trainingen van PSV en FC Eindhoven doen. Het voetbal heeft en krijgt geen status aparte”, aldus Jorritsma.