Het is rond: AZ strikt Sam Beukema

AZ kan de versterking in het hart van de verdediging goed gebruiken, nu Ron Vlaar recent gestopt is, Pantelis Hatzidiakos wederom in de lappenmand zit en de huurovereenkomst met Bruno Martins Indi na dit seizoen afloopt.

De nu 22-jarige Beukema maakte in september 2017 zijn officiële debuut voor de hoofdmacht van Go Ahead Eagles en is de laatste twee seizoenen een vertrouwd gezicht in de basisopstelling van de Deventenaren, die momenteel vijfde staan in de Keuken Kampioen Divisie.

Beukema speelde dit seizoen in 29 van de dertig competitieduels mee en toonde zich daarin opvallend productief. De centrale verdediger scoorde maar liefst zeven keer.