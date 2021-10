Okita leidt NEC naar zege op Fortuna Sittard

NEC staat met 11 punten uit acht wedstrijden in de middenmoot van de Eredivisie. Fortuna Sittard won dit seizoen pas één keer en houdt met 5 punten alleen PEC Zwolle (1 punt) onder zich. De ploeg van trainer Sjors Ultee begon de competitie met een zege op FC Twente, maar daar bleef het vooralsnog bij.

NEC opende het seizoen juist met een zware nederlaag bij Ajax (5-0). De club uit Nijmegen paste zich daarna snel aan het hogere niveau aan en gaat de laatste weken steeds beter voetballen.

In Sittard speelde Okita de hoofdrol. De Duitser opende op aangeven van rechtsback Bart van Rooij de score. Met een slim tikje bracht hij even later Tavsan in stelling. De 20-jarige aanvaller maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Mats Seuntjens bracht Fortuna Sittard terug in de wedstrijd door een strafschop te benutten. Het betekende al zijn vijfde treffer dit seizoen. Aan het begin van de tweede helft kopte Bruijn op aangeven van weer Okita de 1-3 binnen.

Bekijk alle uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie

