Dubbele longembolie voor Feyenoord-assistent Cor Pot: ’Erg geschrokken’

De laatste weken voelde Pot zich niet goed. Hij was kortademig en kapot na twee trappen lopen. Toen daar tijdens een autorit pijn op de borst bij kwam, zette hij zijn wagen langs de kant van de weg en belde hij clubarts Casper van Eijck en zijn huisarts. Die vertelden hem dat hij een bezoekje moest brengen aan de spoedeisende hulp.

„Er volgden allerlei testen, maar ik mocht naar huis”, vertelt Pot. „De volgende dag volgden nog meer tests en bleek dat ik een dubbele longembolie had. Daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Casper zegt zelfs dat ik erg veel geluk heb gehad. Door trombose in mijn been is een bloedpropje naar mijn longen gegaan en dat heeft zich daar aan beide kanten vermenigvuldigd. Door daadkrachtig handelen van onder anderen Casper is erger voorkomen.”

Verantwoord

Pot is inmiddels thuis, maar is aan een streng rustregime gebonden. „Ik mag niet wandelen, niet lopen, niet fietsen, niet autorijden. Ik zit nu dus echt in lockdown. Gelukkig heb ik geen pijn meer, mede dankzij pijnstillers. Nu is het uitzieken. De longarts checkt me over twee weken weer en verwacht dat ik na een maand weer kan gaan optrainen.”

Die maand heeft het lichaam van de assistent-trainer van Dick Advocaat nodig om de bloedpropjes weg te werken. „Hopelijk kan ik na die maand weer terug aan het werk”, aldus Pot. „Dat doe ik alleen als het verantwoord is. Met Dick zal ik, zoals gewoonlijk, dagelijks contact hebben. De sfeer op de club zal ik wel even moeten missen, maar ik blijf vanuit huis betrokken.”