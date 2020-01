Letitia de Jong ook snel op 1000 meter

De Jong won eerder de 500 meter met een tijd van 37,92. In het klassement na twee afstanden heeft De Jong een marge van 0,67 seconden op Ter Mors opgebouwd voor de tweede 500 meter op zondag. Wüst staat derde, op 0,83 van haar levenspartner De Jong.

Bij de NK sprint is nog één ticket te verdienen voor de WK sprint eind februari in Hamar. Jutta Leerdam en Letitia de Jong zijn daarvoor al geplaatst. Leerdam ontbreekt dit weekeinde als titelhoudster in Heerenveen. Indien De Jong de Nederlandse titel wint, mag de nummer 2 van de NK naar de WK in Noorwegen. Ter Mors, zesde op de 500 meter (38,43), wil haar tot dusver teleurstellende seizoen met een WK-ticket alsnog een positieve wending geven.