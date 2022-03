FIA tempert verwachtingen: ’Het kan dat een team iets unieks heeft gevonden’

„Alles is nieuw, de regels, de auto’s. Het kan natuurlijk zo zijn dat er een team is dat iets unieks heeft gevonden en daardoor een voorsprong heeft op de rest”, aldus de 53-jarige Griek. „Wat dat betreft wil ik de verwachtingen temperen. Het zou kunnen dat we zondag niet direct een heel spannende race zien.”

De voorbije weken vonden de testdagen plaats. Eerst in Barcelona en afgelopen donderdag tot en met zaterdag was het circuit in Bahrein het toneel. Daar reed Max Verstappen tijdens de laatste sessie de snelste ronde van allemaal. Na een paar aanpassingen zette zowel hij als zijn ploeggenoot Sergio Pérez razendsnelle tijden neer.