Campbell ligt na serie hartaanvallen al dagenlang in coma Drama rond bondscoach cricketers: ’Onderweg naar ziekenhuis is hij vijfmaal gereanimeerd’

Door Steven Kooijman

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De voorbereiding op een fantastische sportzomer, waarin het Nederlands elftal de beste cricketers van de wereld op bezoek krijgt, had niet dramatischer kunnen beginnen. Vier dagen voordat Oranje voor de eerste keer bij elkaar zou komen, werd bondscoach Ryan Campbell zaterdag in een Londense speeltuin en in de aanwezigheid van zijn vrouw en twee kinderen, getroffen door een serie hartaanvallen. Sindsdien wordt de 50-jarige Australiër in een kunstmatige coma gehouden.