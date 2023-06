Premium Het beste van De Telegraaf

Column Anky van Grunsven op haar hoede: ’Je moet als ’oude sport’ wel goed opletten’

De dressuursport kende rond 2008 een ongekende veranderingsdrift. De internationale federatie FEI besloot de scores live door te geven aan het publiek. Dan wist men precies hoe goed of slecht een combinatie reed en waar deze stond ten opzichte van de concurrentie. Wat bleek? Sommige juryleden checkten via hun mobieltjes wat hun collega’s deden en gingen hun cijfers aanpassen. Waarschijnlijk uit onzekerheid. De baanbrekende vernieuwing was vrijwel gelijk ten einde. Alleen CHIO Aken doet het nog, verder waagt eigenlijk geen enkele organisatie zich er meer aan.