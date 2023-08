Kylian Mbappé weer bij selectie PSG ’na zeer positieve gesprekken’

De sterspeler van de Franse topclub weigert vooralsnog zijn volgend jaar aflopende contract bij PSG te verlengen en voorzitter Nasser Al-Khelaifi wil niet dat de 24-jarige Fransman volgend jaar transfervrij vertrekt.

De aanvaller zat als gevolg van de situatie niet bij de selectie van trainer Luis Enrique voor de wedstrijd tegen Lorient. Zonder Mbappé kwam PSG zaterdagavond niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

„Na zeer constructieve en positieve gesprekken tussen Paris Saint-Germain en Kylian Mbappé voorafgaand aan de wedstrijd PSG - Lorient is de speler vanochtend weer opgenomen in het eerste trainingsteam”, liet PSG in een persbericht weten.