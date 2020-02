Sport kort: Badmintonners verrassend naar eindstrijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badminton: Mannen verrassend naar EK-finale

21.55 uur: De Nederlandse mannen hebben voor het eerst de finale van het Europees kampioenschap voor landenteams bereikt. Het team won na een spannend duel in de halve finales zeer verrassend met 3-2 van gastland Frankrijk.

Ruben Jille en Ties van der Lecq haalden in het beslissende dubbelspel het winnende punt binnen na een kraker tegen de Franse broers Christo en Toma Junior Popov. Het Nederlandse duo trok de partij in drie games naar zich toe: 21-15 14-21 21-18.

Tegenstander in de finale zondag is Denemarken, de regerend kampioen en torenhoog favoriet. De Denen rekenden in de halve finales overtuigend af met Rusland: 3-0.

Lisanne de Witte Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: De Witte kan geen toptijd op 400 meter klokken

19.07 uur: Lisanne de Witte heeft haar goede vorm in dit indoorseizoen niet kunnen bekronen met een toptijd op de 400 meter bij de Muller Indoor Grand Prix van Glasgow. De Nederlandse eindigde als derde in 53,23 seconden achter de Britse Jessie Knight (51,57) en de Poolse Justyna Swiety-Ersetic: 51,68.

De Witte, die vorig voorjaar in dezelfde hal nog de bronzen medaille had veroverd op deze afstand bij de EK indoor, ondervond veel hinder van een valpartij van een atlete uit Jamaica. De Witte raakte iets uit balans en verloor de aansluiting bij de twee vooraan. De Witte liep eerder deze winter nog een persoonlijk record van 51,90, iets boven het Nederlands record.

Naomi Sedney eindigde als achtste en laatste op de 60 meter in 7,52. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, die afgelopen zomer voor de vierde keer wereldkampioene werd op de 100 meter, won de korte sprint in 7,16. Eefje Boons wist zich te plaatsen voor de finale van de 60 meter horden, daarin kwam ze als achtste en laatste over de finish in 8,34. De Wit-Russin Alina Talaj won in 8,03.

Sharon van Rouwendaal Ⓒ EPA

Zwemmen: Van Rouwendaal derde bij eerste wereldbeker in Qatar

15.44 uur: Sharon van Rouwendaal is het wereldbekerseizoen begonnen met een derde plek in Doha. De regerend olympisch kampioene openwaterzwemmen moest in Qatar de Duitse Leonie Beck en Ana Marcela Cunha uit Brazilië voor zich dulden.

Vorig jaar luidde Van Rouwendaal het seizoen in met een zege in Doha. Toen werd Beck tweede.

Ceylin del Carmen Alvarado Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijden: Alvarado ook beste in Superprestige

15.08 uur: Ceylin del Carmen Alvarado heeft de eindzege gegrepen in de Superprestige. De wereldkampioene won de afsluitende race in Middelkerke, de zogenoemde Noordzeecross.

Alvarado hield aan de Belgische kust landgenoten Denise Betsema en Annemarie Worst achter zich in de sprint. De pas 18 jaar oude Shirin van Anrooij werd knap vierde.

In de slotfase werd Alvarado (21) nog geplaagd door materiaalpech, maar ook het wisselen van een kapotte schoen hield de renster van Alpecin-Fenix niet van de zege af. „Ik heb deze overwinning zeker niet cadeau gekregen. Ik was tegen een hek aan geknald en zorgde er zo voor dat mijn schoen stuk ging. Dat kostte me natuurlijk een hoop tijd”, aldus Alvarado.

Bij de mannen ging de zege naar de Belg Laurens Sweeck, die ook het klassement won.

Arantxa Rus Ⓒ ANP

Tennis: Rus loopt finale mis in Egypte

14.50 uur: Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt de eindstrijd te bereiken op het ITF-toernooi van Caïro. De nummer 1 van de plaatsingslijst moest in de halve finales met 7-5 6-0 haar meerdere erkennen in Lesia Tsoerenko uit Oekraïne.

Het toernooi in de Egyptische hoofdstad wordt gespeeld op hardcourt. Vorig weekend speelde Rus nog op gravel; in de Fed Cup nam ze het met Oranje op tegen Wit-Rusland. Rus verloor in Den Haag twee enkelspelen en Nederland moest de zege uiteindelijk met 3-2 aan Wit-Rusland laten.

De 29-jarige Rus, de nummer 77 van de wereld, schreef vorig jaar tien ITF-toernooien op haar naam. Dit jaar haalde ze één keer de finale.

Anne van Dam Ⓒ Hollandse Hoogte

Golf: Van Dam boekt geen progressie in Australië

12.45 uur Golfster Anne van Dam heeft geen progressie geboekt op het Australische Open in Seaton. Van Dam ging zowel donderdag als vrijdag rond in het baangemiddelde van 73 slagen en had zaterdag zelfs 74 slagen nodig voor haar derde ronde.

Met haar twee rondes van 73 haalde Van Dam net de cut, maar ze weet zich in Australië niet te mengen in de strijd om de bovenste plekken. Van Dam noteerde op de derde dag drie bogeys en twee birdies.

De Zuid-Koreaanse Park Inbee leidt met een score van vijftien slagen onder par. Landgenote Cho Ayean volgt op drie dagen.

Ruud van der Horst Ⓒ Hollandse Hoogte

Waterpolo: Mannen ook zonder captain Van der Horst in OKT

12.20 uur De Nederlandse waterpoloërs moeten het ook tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, volgende maand in Rotterdam, stellen zonder Ruud van der Horst. De aanvoerder ondervindt nog altijd hinder van een slepende heupblessure.

„Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te raken voor het OKT. Oefeningen, heel veel fysiotherapie, extra krachttraining en injecties, maar die heup van mij is gewoon kapot. In ieder geval niet meer geschikt voor topsport op het hoogste niveau”, aldus Van der Horst, die daarmee zelfs deelname aan de Spelen zo goed als uitsluit.

Zeilen: Lambriex/Van Vugt grijpt net naast olympisch ticket

10.00 uur Zeilers Bart Lambriex en Pim van Vugt hebben zich op de WK in Australië ondanks een goede uitgangspositie nog niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Het Nederlandse 49er(FX)-duo, dat in Geelong de hele week op koers lag voor een ticket, werd negende in het landenklassement en een plek bij de beste acht was toereikend voor een ticket voor de Spelen.

Op de slotdag van de WK zakten Lambriex en Van Vugt weg door 25e en 9e te worden. Daardoor werden ze elfde in het algemeen klassement. „Dit is gewoon heel zuur”, aldus Van Vugt. „We moeten er net een schepje bovenop doen. Een elfde plek is niet slecht natuurlijk, maar we moeten gewoon net iets beter, dan heb je dit probleem niet.”

De 49er-zeilers hebben nog twee kansen om aan de eisen van NOC*NSF te voldoen; de Prinses Sofia Cup van 30 maart tot en met 4 april en het EK van 11 tot en met 17 mei in het Italiaanse Garda.