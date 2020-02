Sport kort: Golfster Anne van Dam boekt geen progressie in Australië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Van Dam boekt geen progressie in Australië

12.45 uur Golfster Anne van Dam heeft geen progressie geboekt op het Australische Open in Seaton. Van Dam ging zowel donderdag als vrijdag rond in het baangemiddelde van 73 slagen en had zaterdag zelfs 74 slagen nodig voor haar derde ronde.

Met haar twee rondes van 73 haalde Van Dam net de cut, maar ze weet zich in Australië niet te mengen in de strijd om de bovenste plekken. Van Dam noteerde op de derde dag drie bogeys en twee birdies.

De Zuid-Koreaanse Park Inbee leidt met een score van vijftien slagen onder par. Landgenote Cho Ayean volgt op drie dagen.

Waterpolo: Mannen ook zonder captain Van der Horst in OKT

12.20 uur De Nederlandse waterpoloërs moeten het ook tijdens het olympisch kwalificatietoernooi, volgende maand in Rotterdam, stellen zonder Ruud van der Horst. De aanvoerder ondervindt nog altijd hinder van een slepende heupblessure.

„Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te raken voor het OKT. Oefeningen, heel veel fysiotherapie, extra krachttraining en injecties, maar die heup van mij is gewoon kapot. In ieder geval niet meer geschikt voor topsport op het hoogste niveau”, aldus Van der Horst, die daarmee zelfs deelname aan de Spelen zo goed als uitsluit.

Zeilen: Lambriex/Van Vugt grijpt net naast olympisch ticket

10.00 uur Zeilers Bart Lambriex en Pim van Vugt hebben zich op de WK in Australië ondanks een goede uitgangspositie nog niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Het Nederlandse 49er(FX)-duo, dat in Geelong de hele week op koers lag voor een ticket, werd negende in het landenklassement en een plek bij de beste acht was toereikend voor een ticket voor de Spelen.

Op de slotdag van de WK zakten Lambriex en Van Vugt weg door 25e en 9e te worden. Daardoor werden ze elfde in het algemeen klassement. „Dit is gewoon heel zuur”, aldus Van Vugt. „We moeten er net een schepje bovenop doen. Een elfde plek is niet slecht natuurlijk, maar we moeten gewoon net iets beter, dan heb je dit probleem niet.”

De 49er-zeilers hebben nog twee kansen om aan de eisen van NOC*NSF te voldoen; de Prinses Sofia Cup van 30 maart tot en met 4 april en het EK van 11 tot en met 17 mei in het Italiaanse Garda.