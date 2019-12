Spurs kloppen Brighton

Het verschil met nummer vier Chelsea is nog drie punten. Chelsea, dat later donderdag tegen Southampton speelt, won in de vorige speelronde van Tottenham. Brighton, met de toegezongen Davy Pröpper (zie de link hieronder) op de bank, leidde bij rust. Adam Webster kopte na ruim een half uur de 0-1 binnen, uit een vrije trap van de Duitser Pascal Gross.

Kort na de hervatting werd het gelijk. Harry Kane scoorde in de rebound. Dele Alli zette de Spurs op voorsprong, door de bal na een voorzet van Serge Aurier fraai over doelman Mathew Ryan te schieten. Michel Vorm zat als tweede keeper op de bank bij Tottenham.