PEC Zwolle blaast titelstrijd eerste divisie nieuw leven in

Gervane Kastaneer bracht PEC Zwolle in de 27e minuut op voorsprong. Lennart Thy maakte er zeven minuten later op aangeven van Luis Görlich 2-0 van. Vlak daarop scoorde Thy opnieuw. Hij kreeg de bal mee van Kastaneer, die de bal daarvoor op de arm kreeg en schoot binnen. Samuel Armenteros scoorde in de extra tijd van de eerste helft nog voor Heracles.

Stilgelegd

In de tweede helft kon Heracles het lang niet spannend maken. De wedstrijd werd nog even stilgelegd door scheidsrechter Rob Dieperink nadat er vanuit het uitvak vuurwerk op het veld was gegooid. Pas na de hervatting kon Rigino Cicilia op aangeven van Armenteros nog scoren, maar PEC hield daarna stand.

FC Eindhoven klom naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg van coach Rob Penders herpakte zich van de nederlaag vorige week bij ADO Den Haag en won met 2-1 van TOP Oss. Charles-Andreas Brym scoorde twee keer. Toshio Lake maakte vlak na de rust de 2-1. Eindhoven heeft 22 punten, één meer dan MVV, dat naar de vierde plek zakte door de 1-1 tegen Jong PSV.

Nummer 5 Roda JC verloor met 2-1 bij Telstar. David Min en Glynor Plet scoorden in de eerste helft voor de ploeg uit Velsen. De 2-1 van Dylan Vente viel pas in blessuretijd. Willem II was met 3-1 te sterk bij Helmond Sport. Jesse Bosch, Nick Doodeman en Michael de Leeuw scoorden voor de Tilburgers. Martijn Kaars voor Helmond.

ADO Den Haag boekte de vierde zege van het seizoen. De ploeg van coach Dirk Kuyt won met 2-1 bij NAC Breda dankzij twee treffers van Thomas Verheydt. Jort van der Sande had de score geopend voor NAC.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie