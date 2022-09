Max Verstappen: ’Dit kan zondag heel goed uitpakken’

„Het was close”, zei Verstappen. „We hebben hier gekozen voor iets meer neerwaartse druk. Dat is over één ronde niet het beste, maar kan voor de race van zondag wel heel goed uitpakken. We moeten natuurlijk ook wat naar achteren op de startopstelling. Ik heb genoten van deze kwalificatie, het wordt een interessant gevecht morgen. Ik moeten proberen in het begin van de race uit de problemen te blijven en me dan naar voren zien te werken.”

Vorige week won de Nederlander vanaf pole de Dutch GP op Zandvoort. Verstappen heeft in het WK-klassement 109 punten voorsprong op Leclerc en Pérez. „Tot nu toe is dit een geweldig weekend”, zei de Ferrari-coureur. „Het gevoel in de auto is fantastisch. Ik hoop op een herhaling van 2019”, aldus Leclerc, die drie jaar geleden in de Ferrari zegevierde op Monza.