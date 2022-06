Van Aert grijpt weer nipt naast dagzege, Ganna de sterkste in Dauphiné-tijdrit

Van Aert wilde zijn flater van dinsdag - toen hij te vroeg juichte bij de finishlijn - goedmaken en leek onderweg hard op weg om zelfs de tijd van Ganna te kloppen. Maar de Italiaan reed vooral een imponerend tweede gedeelte van de tijdrit.

Toen het vervolgens ook nog eens begon te druppelen tegen het einde van de race tegen de klok van de Belg, leek hij definitief kansloos om de fenomenale Italiaan te kloppen. Hij werd echter toch nog nipt tweede en wist hiermee zijn leiderstrui te verstevigen.

Ganna reed een gemiddelde van 53,9 km per uur. De Brit Ethan Hayter, ploeggenoot van Ganna, klokte de derde tijd. De Sloveen Primoz Roglic, die net als Van Aert voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma rijdt, finishte als vijfde in het Franse La Bâtie d’Urfé. Roglic gaf 42 seconden toe op Ganna, de wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021.

Wilco Kelderman was op de vijftiende plek de beste Nederlander. Kelderman deed 1 minuut en 48 seconden langer over de tijdrit dan Ganna. Van Aert behield de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft 53 seconden voorsprong op de Italiaan Mattia Cattaneo van Quick-Step Alpha Vinyl en 56 seconden op Roglic. Kelderman staat elfde op ruim 2 minuten.

De Dauphiné duurt tot en met zondag. Vorig jaar won de Australiër Richie Porte de etappekoers.

Opnieuw etappewinst voor Wiebes in Women’s Tour

Lorena Wiebes heeft ook de derde etappe van de Women’s Tour gewonnen. De 23-jarige wielrenster van Team DSM kwam na een heuvelachtige rit van ongeveer 108 kilometer als eerste over de streep na een massasprint. De Australische Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) en de Amerikaanse Coryn Labecki (Jumbo Visma) eindigden respectievelijk als tweede en derde.

Wiebes is na haar zege ook de nieuwe leider in het klassement. „Het was een zware etappe, met aanvallen vanaf het begin van de race”, zei de Nederlandse. „In de laatste 5 kilometer kwamen mijn teamgenotes Pfeiffer Georgi en Megan Jastrab naar voren en gaven ze me een perfecte ’lead-out’. Ik ben blij dat ik het voor ze kon afmaken. We gaan donderdag alles geven om er drie zeges van te maken.”

Wiebes boekte haar tweede zege op rij in de Britse etappekoers, nadat ze dinsdag al de tweede etappe op haar naam had geschreven. Tijdens de eerste etappe kon ze vanwege een valpartij in een van de laatste bochten niet meesprinten om de winst. De Française Clara Copponi pakte de winst in de openingsetappe en reed twee dagen in de gele leiderstrui.

De Women’s Tour door Groot-Brittannië telt zes etappes en eindigt zaterdag in Oxford.