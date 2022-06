Premium Het beste van De Telegraaf

Van de Zandschulp op zijn hoede voor Feliciano Lopez Wimbledon-debutant Tim van Rijthoven: ‘Niet bezig zijn met andere mensen’

Tim van Rijthoven wordt gefeliciteerd door Daniil Medvedev met zijn winst in Rosmalen. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Tim van Rijthoven kan bijna niet wachten totdat hij maandag zijn debuut mag maken op het heilige gras van Wimbledon. De 25-jarige Nederlander treft in de openingsronde van het grandslam-toernooi maandag de Argentijn Federico Delbonis. In de afgelopen dagen merkte de winnaar van Rosmalen dat zijn status in de tenniswereld flink is veranderd.