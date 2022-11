Titelverdediger Frankrijk overtuigt tegen Australië: 4-1

De route naar de wereldtitel begon voor de Fransen vier jaar geleden ook met een groepszege op Australië. In de Kazan ArenA werd het toen 2-1. Van het team dat in Moskou met de wereldtitel aan de haal ging waren zeven spelers present bij de aftrap in het Al Janoub Stadion van Al Wakrah.

Frankrijk incasseerde in de aanloop naar het WK de nodige aderlatingen. Vlak voor het toernooi haakte spits Karim Benzema af, terwijl eerder ook Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kanté en Presnel Kimpembe hun WK-deelname doorkruist zagen worden door fysieke problemen. In de beginfase tegen Australië kwam daar ook nog Lucas Hernandez bij. Bij de aanleiding tot de Australische openingsgoal verstapte de linksback van Bayern München zich en daardoor moest hij even later met een ernstig ogende knieblessure gewisseld worden.

Craig Goodwin opende verrassend de score voor Australië. Ⓒ REUTERS

Weer blessure

Terwijl Lucas Hernandez krimpend van de pijn op de grond lag, kon Australië een feestje vieren, want voormalig Spartaan Craig Goodwin kreeg van de Franse verdedigers alle ruimte om de bal van dichtbij in te schieten. En zo maakte de inmiddels 30-jarige aanvaller in zijn elfde interland voor Australië zijn tweede interlandgoal.

Het publiek in het Al Janoub-stadion, ook weer een indrukwekkend bouwwerk, ging er eens goed voor zitten met de stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië in het achterhoofd. Maar al heel snel werd duidelijk dat het krachtsverschil tussen de regerend wereldkampioen en de Australiërs, die maar liefst twintig kwalificatieduels hadden moeten spelen om in Qatar terecht te komen, veel te groot was.

Lucas Hernandez viel al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit. Ⓒ AFP

Frankrijk stelde al snel orde op zaken met een belangrijke rol voor Theo Hernandez, de broer van de onfortuinlijke Lucas Hernandez. Op een voorzet van de opgestoomde linksback kopte Adrien Rabiot de bal tegen het net. En even later stond het al 2-1 door Olivier Giroud, ditmaal op aangeven van Rabiot. Frankrijk was veel sterker dan de hard werkende en er stevig in kleunende Socceroos, maar was wat nonchalant in de laatste fase van de aanvallen, waardoor Australië nog lang in de wedstrijd bleef. Met name Kylian Mbappé mocht het zichzelf aanrekenen dat de score niet sneller werd opgevoerd. In de blessuretijd van de eerste helft waren de Socceroos zelfs nog dicht bij de 2-2, maar de kopbal van Jackson Irvine trof de paal.

Kat-en muisspel

Na rust werd het meer en meer een kat- en muisspel tussen de soepel combinerende Fransen en de amechtig achter de tegenstander aan lopende Australiërs. Toch zou het tot de 68e minuut duren alvorens het team van bondscoach Didier Deschamps de wedstrijd definitief besliste. Net nadat oud-PSV’er Aziz Behich een schot van Antoine Griezmann van de doellijn had gehaald, kopte Kylian Mbappé raak op een voorzet van Ousmane Dembele (3-1). En meteen daarna was Mbappé aangever bij de 4-1 van Giroud die daarmee ex aequo topscorer allertijden is geworden van Frankrijk door langszij te komen bij Thierry Henry. De Fransen tikten de wedstrijd simpel uit en hebben een eerste stap gezet om af te rekenen met de traditie, dat regerende wereldkampioenen er op het volgende WK-toernooi weinig van bakken.

