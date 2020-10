Van Dijk en Wijnaldum krijgen ongekend pak slaag met Liverpool: 7-2

Ollie Watkins was in de eerste 45 minuten de gevierde man bij de thuisclub. Toen de scheidsrechter voor de rust floot, had de aanvaller van Aston Villa al drie keer gescoord. Watkins nam de 1-0, de 2-0 en de 4-1 voor zijn rekening. John McGinn had voor de derde Villa-goal getekend, waarna Mohamed Salah wat terug deed namens Liverpool.

Alle goede bedoelingen van trainer Jürgen Klopp in de tweede helft konden de prullenbak in, toen Ross Barkley tien minuten na rust de 5-1 aantekende. Kort daarna verkleinde Salah de achterstand weer naar 5-2, maar vervolgens beleefde Jack Grealish met twee treffers in tien minuten zijn finest hour.

De frustratie droop van de gezichten van Van Dijk en Wijnaldum, die zich met de pest in hun lijf bij Oranje melden. En dan hadden ze nog de mazzel dat Aston Villa in de slotfase verzuimde de score nóg dichter richting de dubbele cijfers te brengen...

