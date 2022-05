Ajax vist plastic uit zee en maakt voetbaldoeltjes voor scholen op Curaçao

„Ajax heeft als missie om de toekomst van voetbal op wereldwijd niveau kracht bij te zetten. Dit begint bij onze jeugd, de volgende generatie. Daarom doen we er alles aan om toekomstige generaties te inspireren”, aldus algemeen directeur Edwin van der Sar.

Ook heeft Ajax een bijbehorend acht weken durend lesprogramma ontwikkeld. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan het belang van goed zorgen voor het eiland. De periode wordt afgesloten met een toernooi waarbij alle deelnemende scholen het tegen elkaar opnemen.

Ajax werkt rond programma samen met de nieuwe partner Sandals Resorts, een hotelconcern in het Caribisch gebied. Het startschot van het project vindt plaats op Curaçao, waar de eerste selectie van de Amsterdammers momenteel verblijft. Op den duur moet het project ook in andere landen in de regio worden uitgerold.