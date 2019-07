Lozano sluit weer aan bij PSV

Lozano viel vorig seizoen in de competitiewedstrijd met Willem II (april 2019) uit met een kwetsuur aan zijn knie. Daardoor miste hij het slotstuk van de competitie, waarin PSV uiteindelijk de titel aan Ajax verspeelde. De Mexicaan was er afgelopen week bij het trainingskamp in het Zwitserse Verbier nog niet bij. Daar oefenden de Eindhovenaren tegen FC Sion (0-0) en OGC Nice (2-3).

Trainer Mark van Bommel hervatte na twee vrije dagen woensdag de voorbereiding op nieuwe seizoen, waar eind juli en begin augustus direct de belangrijke tweede voorronde in de Champions League met FC Basel op het programma staat. PSV oefent vrijdag op de amateurvelden van TSC tegen Aris Saloniki.

Ryan Thomas, Yanick van Osch, Lars Unnerstall en Trent Sainsbury ontbraken woensdag nog. Dat gold ook voor Érick Gutiérrez en Gastón Pereiro, die na hun deelname aan respectievelijk de Gold Cup en de Copa América nog even vakantie hebben.